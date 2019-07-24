На Украине заявили о возвращении украинских моряков

Достигнуты договоренности о возвращении задержанных в России украинских моряков домой, оформляются последние документы. Об этом заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова, сообщает «Громадське».

Она отметила, что есть решение Международного трибунала по морскому праву. «Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова.

При этом адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о таких договоренностях. Правозащитник отметил, что не знает, на какой стадии переговоры по освобождению моряков, так как он не принимает в них участие. Кроме того, Полозов добавил, что в случае, если будут проводиться какие-либо процессуальные действия, защитники об этом узнают, так как моряки не станут подписывать документы в отсутствие адвокатов.

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Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран 16 июля. До этого руководитель Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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