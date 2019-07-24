Россия отреагировала на заявление о возвращении моряков на Украину

Российской стороне не известно ни о каких решениях по делу задержанных в России украинских моряков. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения в виде лишения свободы на поручительство. В качестве поручителя Денисова предложила себя. При этом Москалькова отметила, что ни о каких решениях по этому вопросу ей не известно.

Ранее Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении задержанных в России украинских моряков домой. Она отметила, что есть решение Международного трибунала по морскому праву и уже оформляются последние документы.

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При этом адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о таких договоренностях. Правозащитник отметил, что не знает, на какой стадии переговоры по освобождению моряков, так как он не принимает в них участие.

Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран 16 июля. До этого руководитель Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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