Украина назвала предмет торга по возвращению России в G7

Предметом торга в вопросе возвращения России в «Группу семи» (G7, «Большая семерка») является выдача арестованных украинских моряков и других украинских граждан, находящихся в заключении. Об этом рассказала «5 каналу» замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Разговор — на уровне президентов. И этот вопрос знаков и шагов», — сказала она и добавила, что возвращение заключенных «всегда обсуждается на всех политических уровнях».

По мнению Зеркаль, заявления мировых лидеров о готовности вернуть Москву в «клуб великих держав» требуют от президента России Владимира Путина конкретных шагов, которые ранее обсуждались с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ранее сообщалось, что Макрон предложил позвать Россию на саммит «Группы семи» в 2020 году, однако позже он уточнил, что сначала необходимо разрешить кризис на Украине. Еще до этого уточнения Трамп согласился с французским коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исключения Москвы из G8 пять лет назад ничего не изменилось. По его мнению, Россия должна вернуть Крым и прекратить боевые действия в Донбассе, за которые Киев считает ее ответственной.

О том, что Украина и Россия готовятся к обмену заключенными, стало известно 21 августа. В число лиц на обмен входят и задержанные в Керченском проливе моряки. 22 августа адвокат осужденных на Украине россиян подтвердил, что его подзащитные проходят необходимые юридические процедуры.

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