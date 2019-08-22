Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений. Ранее он высказался о возрождении формата G8 с Россией.

По ее словам, заявление украинского лидера — не что иное, как «бессмысленный набор букв». Аргументируя такое мнение, Захарова указала на неверное использование терминов «дипломатия» и «повестка», искажающее смысл сказанного.

Она также обратила внимание на то, что слова Зеленского о готовности России «вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии» не только неграмотно сформулированы, но и не соответствуют действительности, так как российская делегация не прекращала своей работы в Совете безопасности ООН — наивысшей площадке международных отношений.

В связи с этим дипломат подчеркнула, что украинской стороне необходимо выполнять поддержанные Совбезом минские соглашения — и для прогресса в мирном урегулировании необходимы шаги Зеленского, а не России.

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Захарова заключила свой пост ироничным предложением консультировать украинского президента до тех пор, пока МИД Украины не будет укомплектован квалифицированными дипломатическими кадрами.

Ранее 22 августа сообщалось, что Зеленский назвал условия восстановления «Большой восьмерки» с участием России: возвращение Украине Крыма, прекращение войны в Донбассе и освобождение более ста украинских граждан, осужденных на территории России.

Позвать Россию на саммит G8 в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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