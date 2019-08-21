Возвращение России в G8 назвали поражением Украины

Возобновление формата «Большой восьмерки» с участием России станет поражением Киева, считает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыма станет поражением Украины», — написал Кириленко.

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По его мнению, заявление о возможном возобновлении формата G8 говорит о том, что страны Запада восприняли смену власти на Украине как изменение позиции в отношении России. Также вице-премьер Украины заявил, что внешняя политика страны стала пассивной.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки». Он отметил, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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