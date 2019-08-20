Трамп захотел вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в клуб G8. Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом, передает ТАСС.

По его словам, гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе группы. Он заявил журналистам, что поддержал бы соответствующее предложение.

В 2018 году Трамп говорил о желании восстановить формат G8. Тогда американский лидер пояснил, что он более содержательный, чем G7. Также идею вернуть G8 открыто поддержала Италия. Против возвращения России открыто выступают Великобритания, Германия и Евросоюз. Позднее президент России Владимир Путин ответил на предложение вернуть формат «Большой восьмерки»: «Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — сказал он.

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Ранее «Большая семерка» договорилась создать группу быстрого реагирования на действия России. Как выяснила британская The Guardian, структура будет охватывать широкий спектр — от кибератак до отравлений.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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