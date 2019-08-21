Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7

Если у стран «Группы семи» (G7) есть конкретные предложения по возвращению России в данный формат, то их стоит сформулировать и передать по официальным дипломатическим каналам. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова радиостанции «Говорит Москва».

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат», — сказала она.

Незадолго до этого стало известно, какие условия выдвинут страны Запада для участия России в саммите G7. Французский источник в дипломатических кругах рассказал, что возвращение Москвы будет зависеть от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине.

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Ранее 21 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эмманюэля Макрона позвать Россию на саммит в следующем году. Ожидается, что хозяин Белого дома обсудит тему с другими мировыми лидерами.

До этого Трамп заявил, что гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки». Он отметил, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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