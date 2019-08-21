Франция напомнила об условии для возвращения России в G7

Возвращение России в «Группу семи» зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине. Об этом заявил французский дипломатический источник, передает Reuters.

«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрировать их [русских] в следующем году. Украина крайне важна», — подчеркнул дипломат.

В то же время он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что именно президент Франции Эммануэль Макрон предложил позвать Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Reuters отмечает, что ранее глава республики подчеркивал необходимость прогресса в разрешении конфликта на Украине для возвращения Москвы.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением Макрона позвать Россию на саммит в следующем году. Ожидается, что американский лидер обсудит тему с другими мировыми лидерами.

До этого Трамп заявил, что гораздо уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки». Он отметил, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году — после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии.

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