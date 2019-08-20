Макрон по-русски написал о европейской России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Facebook.
«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — отметил французский лидер. Он добавил, что необходимо «разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».
Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души. Он также призвал Путина восстановить «политический либерализм».
19 августа Макрон процитировал русского писателя Федора Достоевского, когда говорил о роли русских среди остальных европейских наций. Он напомнил Путину и присутствовавшим журналистам о месте в романе «Подросток», где Достоевский говорит о том, чем русский человек отличается от француза или немца.
Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.