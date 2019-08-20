Стали известны подробности встречи Путина и Макрона

Переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона продолжались более 3,5 часов. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи лидеры государств дали пресс-конференцию, после чего продолжили разговор в закрытом режиме. Отмечается, что по окончании переговоров начался рабочий ужин с участием Путина и Макрона.

Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что верит в «Европу от Лиссабона до Владивостока» и считает, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией.

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