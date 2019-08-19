Макрон обратился к русской литературе в разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон процитировал русского писателя Федора Достоевского в ходе совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон обратился к русской классике, когда говорил о роли русских среди остальных европейских наций. Он напомнил Путину и присутствовавшим журналистам о месте в романе «Подросток», где Достоевский говорит о том, чем русский человек отличается от француза или немца.

«Оно в том, что он был более русским, когда он был более европейцем», — сказал французский лидер. В романе великий писатель выражает мнение, согласно которому русский наиболее полно проявляет себя, когда вживается в иные европейские культуры — в отличие от представителей западноевропейских народов, чей потенциал раскрывается через самобытность.

Агентство также сообщило, что Макрон ссылался и на других русских писателей, а именно на Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына.

Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что верит в «Европу от Лиссабона до Владивостока» и считает, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией.

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