Во Франции призвали подружиться с Россией раньше США

Парижу необходимо наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Об этом бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил в интервью Le Figaro.

Он предостерег власти Франции от того, что американский лидер в случае переизбрания вновь запустит динамику в отношениях между Россией и США и не примет во внимание интересы Европы.

Ведрин напомнил, что цель президента Франции Эммануэля Макрона заключается в том, чтобы вновь «связать Россию с Европой». Так, по словам бывшего политика, Париж должен исправить непоследовательную политику Запада, которая «подтолкнула Москву к Пекину».

Он также отметил важность сотрудничества России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой областях, в деле экологизации экономики, а также в борьбе против исламистского терроризма. «Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — резюмировал он.

В июне Макрон Макрон по-русски поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке. На встрече главы двух стран обращались друг к другу на «ты». Российский лидер пригласил Макрона принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне. Тот, в свою очередь, пообещал приехать в Россию.

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