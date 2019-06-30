Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал в репортаже программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто оказывал сопротивление нацистам», — отметил французский лидер.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что Макрон по-русски поприветствовал президента России Владимира Путина на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Главы двух стран обращались друг к другу на «ты». «Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», — сказал президент России.

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