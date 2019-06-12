Макрон рассказал о необходимости продолжать диалог между Россией и Европой

Европа должна продолжать вести диалог с Россией, несмотря на разногласия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS.

Макрон отметил, что России стоит «прилагать усилия» для продолжения диалога с Европой. Однако та, в свою очередь, должна установить «новые правила доверия и безопасности с Россией» и «не соглашаться исключительно с НАТО».

По мнению французского лидера, между сторонами должна продолжаться «стратегическая дискуссия». Для этого Макрон собирается провести длинную и насыщенную беседу» с российским президентом Владимиром Путиным, однако деталей предстоящих переговоров не раскрыл.

В мае Владимир Путин, Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили кризис на Украине, а также участие России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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