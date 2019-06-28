Макрон обратился к Путину по-русски

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Как сообщает ТАСС, французский лидер сказал Путину «привет» и улыбнулся.

На встрече главы двух стран обращались друг к другу на «ты». «Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», — сказал президент России.

Также Путин подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России, несмотря на некоторые проблемы в отношениях.

Встреча Путина и Макрона проходит в резиденции российского лидера, которую он занимает на саммите в Японии.

Ранее 28 июня Путин провел полуторачасовые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом встречи Трамп с улыбкой попросил российского коллегу воздержаться от вмешательства в американские выборы, а затем стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и разоружения.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

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