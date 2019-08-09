Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией

Польша обеспокоена тем, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач. Об этом сообщает Reuters.

«Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение», — считает политик.

Пшидач утверждает, что для российской стороны сближение со странами ЕС станет сигналом того, что Европа не осуждает присоединение Крыма. «Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на различные вечеринки или танцы вместе. Были приняты меры, чтобы побудить Россию отказаться от своей агрессивной политики, но она не сделала даже полшага назад», — добавил политик.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что санкции ЕС против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент. Он добавил, что Россия «объявила о грандиозном плане развития до 2024 года», который охватывает 12 национальных проектов, и Франция хотела бы предложить свое взаимодействие за пределами тех сфер партнерства, что уже существуют.

20 июня Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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