Франция рассказала об отмене санкций ЕС против России

Санкции Европейского союза против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, его слова передает «Интерфакс».

«Мы знаем, что санкции — это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Он добавил, что Россия «объявила о грандиозном плане развития до 2024 года», который охватывает 12 национальных проектов, и Франция хотела бы предложить свое взаимодействие за пределами тех сфер партнерства, что уже существуют.

Ранее, 20 июня, Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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