Евросоюз продлил санкции против России

Саммит ЕС продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил представитель Европейского совета, передает РИА Новости.

Члены Евросоюза единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет Минские соглашения. Отмечается, что нынешние ограничения истекают 31 июля.

Ранее сообщалось, что экономические санкции ЕС против России из-за вхождения в ее состав Крыма продлили на год. Санкции касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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