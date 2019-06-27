Россия отреагировала на «неконструктивные игры» ЕС

Санкции Евросоюза, продленные 27 июня до конца января 2020 года, незаконны. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона «санкции не инициировала, это какие-то неконструктивные игры Совета ЕС». Он добавил, что подобные ограничительные меры Москва в целом не считает законными и свое отношение к ним она уже неоднократно выражала.

Ранее 27 июня Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики России. Теперь они действуют до 31 января 2020 года.

Меры увязывают с выполнением минских соглашений — документа, согласованного на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

Ранее в июне Евросоюз сразу на год продлил экономические санкции против России из-за вхождения в ее состав Крыма.

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