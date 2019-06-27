Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России

Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики России. Теперь они действуют до 31 января 2020 года. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Продленные меры увязаны с выполнением минских соглашений. Отмечается, что решение принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему на заседании Евросовета 20-21 июня.

Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также товары двойного назначения. Впервые они были введены в июле 2014 года из-за «действий России, направленных на дестабилизацию Украины». Их увязали с выполнением минских соглашений в марте 2015-го.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп указывал, что санкции Европейского союза против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент.

До этого Евросоюз сразу на год продлил экономические санкции против России из-за вхождения в ее состав Крыма.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

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