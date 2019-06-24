Россия уличила Евросоюз в привычке к санкциям

Вместо внимания к проблемам жителей Донбасса Евросоюз «по привычке» тянется к санкциям. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«В "заключениях" Евросовета вновь не увидели понимания со стороны ЕС тех гуманитарных мотивов, которые побудили руководство России принять решение о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР», — сказал замминистра. Он добавил, что непризнание паспортов со стороны Евросоюза вряд ли может напугать жителей Донбасса, «многие из которых вот уже пятый год выживают в условиях украинской блокады и артобстрелов».

21 июня стало известно, что страны Евросоюза могут рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и асимметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях начался в 2014 году. Украина обвиняет Россию в причастности к боевым действиям в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к конфликту.

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