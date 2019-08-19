В ЕС захотели перестройки отношений с Россией

Европейскому союзу стоит перестроить архитектуру отношений с Россией, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил журналистам перед переговорами с российским президентом Владимиром Путиным в своей летней резиденции на Лазурном берегу, сообщает РИА Новости.

«Я верю, что нам удастся создать вместе новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе», — сказал глава французского государства. Он пояснил, что имеет в виду как разоружение, так и иные вопросы.

Макрон отметил, что, несмотря на «определенные разногласия между Россией и Западом», он уверен: Россия — европейская страна. «Я верю в это. Я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — подчеркнул он, добавив, что развитие отношений с Россией необходимо европейцам в том числе для того, чтобы не «оттолкнуть ее к Китаю».

Он также затронул вопрос урегулирования конфликта на Украине в «Нормандском формате». По словам Макрона, французская сторона надеется придать процессу динамику. На это положительно отреагировал Путин: он заявил, что перед многосторонней встречей предстоит прояснить еще ряд вопросов.

Ранее в ходе встречи российский лидер заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским «внушают осторожный оптимизм» и пообещал рассказать Макрону об их содержании.

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