Путин рассказал об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским

Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Кроме того, президент России отметил, что проинформирует Макрона о разговоре с Зеленским. Президент Франции в свою очередь отметил, что обсудит с российским коллегой ситуацию на Украине. Он также добавил, что может быть подготовлен саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина).

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Очередные телефонные переговоры президентов России и Украины состоялись в начале августа. По словам Зеленского, в беседе речь шла о гибели четырех украинских военных накануне в Донбассе. Он заявил российскому коллеге, что случившееся не приближает страны к миру. Также, по его словам, поднимались вопросы возвращения украинских заключенных.

В Кремле уточнили, что Путин заявил Зеленскому о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Также российским лидером была обозначена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса

6 августа Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Свое заявление он сделал после обстрелов возле села Павлополь Донецкой области, в результате которых погибли четыре морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!