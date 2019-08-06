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Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие приглашения он направил российскому лидеру Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Как отметил глава государства, сегодня, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.

«Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом», — заявил Зеленский.

8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину провести встречу, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе». Он также отметил, что встреча должна пройти в присутствии президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также глав правительств Великобритании и Германии Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

С 24 июня в Донбассе действует так называемое хлебное перемирие — прекращение боестолкновений на время сбора урожая. Оно должно продлиться до 31 августа.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

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