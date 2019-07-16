На Украине задумались о новых экспериментах над переговорами по Донбассу

Киев пока не направлял в Вашингтон и Лондон официальное приглашение присоединиться к «нормандскому формату »переговоров по Донбассу, как планировалось ранее. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос расширения нормандского формата все еще активно обсуждается, и некоторые страны, которые ранее не упоминались в связи с ним, уже изъявили желание присоединиться к процессу урегулирования. В частности, речь идет о Канаде и Польше.

Пристайко отметил, что пока подобные инициативы остаются на уровне планирования, однако, если «нормандский формат» не будет приносить результатов, Киев продолжит работать над поиском новых вариантов. «"Нормандский формат" — это не Библия, как и "минский формат". Мы не можем вечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мир на нашу землю. Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпали себя, мы будем искать новые форматы», — сказал он.

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Владимир Зеленский записал 8 июля видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе». Он также отметил, что встреча должна пройти в присутствии президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также глав правительств Великобритании и Германии Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

Комментируя предложение Зеленского, в Кремле отметили, что предлагаемый им формат встречи не соответствует нормандскому, поскольку США и Великобритания не входят в него. Тем не менее это предложение будет рассмотрено.

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