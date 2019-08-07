В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Зеленского

В среду, 7 августа, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил Зеленскому, что нужно исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Также российским лидером была обозначена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) особого статуса.

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Кроме того, стороны договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. В сообщении уточняется, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

О состоявшихся телефонных переговорах первым сообщил Владимир Зеленский. По его словам, в беседе речь шла о гибели четырех украинских военных накануне в Донбассе. Он заявил российскому президенту, что случившееся не приближает страны к миру. Также, по его словам, поднимались вопросы возвращения украинских заключенных.

Предыдущий телефонный разговор лидеров, инициированный Киевом, состоялся 11 июля. Стороны обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, нормандский формат, а также возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.

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