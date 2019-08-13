В Кремле оценили разговор Путина и Зеленского

Москва настроена на диалог в отношениях с Киевом. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор, состоявшийся между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает во вторник, 13 августа, «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, сам факт общения глав государств можно оценить «только позитивно, положительно». «Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что российский лидер является «весьма прагматичным собеседником», для которого важна не столько сама беседа, сколько реализация достигнутых в ее процессе «пониманий» и договоренностей.

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Очередные телефонные переговоры президентов России и Украины состоялись в начале августа, об этом сообщил сам украинский лидер. По его словам, в беседе речь шла о гибели четырех украинских военных накануне в Донбассе. Он заявил российскому коллеге, что случившееся не приближает страны к миру. Также, по его словам, поднимались вопросы возвращения украинских заключенных.

В свою очередь в Кремле уточнили, что Путин заявил Зеленскому о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Также российским лидером была обозначена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса.

Предыдущий телефонный разговор лидеров, также инициированный Киевом, состоялся 11 июля. Стороны обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, «нормандский формат», а также возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.

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