Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает возможной «сделку» между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я полагаю, он [Зеленский] заключит соглашение с президентом [России Владимиром] Путиным», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что пригласит украинского президента в Белый дом. «И, думаю, он приедет. Он [Зеленский] — очень разумный парень», — заключил Трамп.
Ранее стало известно, что Зеленский и Дональд Трамп смогут дважды пообщаться в ближайшее время. Это случится в Польше и в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
3 августа Зеленский анонсировал встречу с Трампом. Украинский лидер заявил, что планирует приехать в Вашингтон в начале осени.
25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, хозяин Белого дома поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду. Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США.