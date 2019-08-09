Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает возможной «сделку» между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я полагаю, он [Зеленский] заключит соглашение с президентом [России Владимиром] Путиным», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что пригласит украинского президента в Белый дом. «И, думаю, он приедет. Он [Зеленский] — очень разумный парень», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что Зеленский и Дональд Трамп смогут дважды пообщаться в ближайшее время. Это случится в Польше и в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

3 августа Зеленский анонсировал встречу с Трампом. Украинский лидер заявил, что планирует приехать в Вашингтон в начале осени.

25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, хозяин Белого дома поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду. Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США.

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