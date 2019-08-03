Зеленский поедет к Трампу в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Слова главы государства передает «Интерфакс-Украина» в субботу, 3 августа.

Украинский лидер отметил, что планирует приехать в столицу Соединенных Штатов в начале осени. «Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — объявил Зеленский.

Ранее в субботу сообщалось, что глава украинского государства на своем посту получает 28 тысяч гривен (около 70,5 тысячи рублей) в месяц до вычета налогов.

В конце июля стало известно, что Зеленский принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить Белоруссию. Дата поездки в соседнюю страну не уточнялась.

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