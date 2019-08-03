Стала известна зарплата Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на своем посту получает 28 тысяч гривен (около 70,5 тысяч рублей) в месяц до вычета налогов. Об этом сообщили в Государственном управлении делами Украины, передает «Громадьске».

В управлении пояснили, что 5460 гривен (14 тысяч рублей) из указанной суммы составляют налоги и сборы. Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что один день работы Зеленского на президентском посту в среднем оценивается в 854 гривны (2 139 рублей 99 копеек).

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле. Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находится несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

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