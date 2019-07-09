Стала известна зарплата Зеленского за день президентства

Государственное управление делами президента назвало размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом говорится в ответе на запрос «Українських Новин».

Зеленский приступил к исполнению президентских обязанностей 20 мая, соответственно за этот месяц ему начислено 12 727 гривен заработной платы (31 772 рублей 70 копеек). За июнь ему начислена зарплата в размере 28 000 гривен (69 901 рублей 45 копеек).

Если же считать выплаченную, а не начисленную зарплату, то сумма будет меньше (так как премий и надбавок для президента не предусмотрено, но в то же время он не освобожден от необходимости платить налог). Таким образом, за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты (25 576 рублей 44 копейки), а за июнь — 22 540 (56 270 рублей 67 копеек).

Один день работы Зеленского на президентском посту в среднем оценивается в 854 гривны (2 139 рублей 99 копеек), если взять весь период его пребывания в должности.

Ранее сообщалось, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Вадим Пристайко и Алексей Гончарук официально не получают зарплату за свою работу.

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле.

Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находится несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

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