Администрация Зеленского бесплатно работала два месяца

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители официально не получают зарплату за свою работу. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на Государственное управление делами.

Кроме Богдана, зарплату не получает его первый заместитель Сергей Трофимов и другие заместители — Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Вадим Пристайко и Алексей Гончарук. Все они, кроме Пристайко и Гончарука, работают в администрации президента с 21 мая, а последние двое — с 22 и 28 мая соответственно, тем не менее никому из них не была начислена заработная плата за май и июнь.

Президент Украины за эти два месяца заработал 40 727,27 гривен (около 102 тысяч рублей по нынешнему курсу — прим. «Ленты.ру»). Из них 28 тысяч были начислены за июнь, а остальные — за часть предыдущего месяца (Зеленский вступил в должность 21 мая). При этом из заработной платы президента за эти два неполных месяца работы было вычтено 7 941,82 гривны (около 20 тысяч рублей) в качестве налогов.

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле.

Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находится несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

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