Раскрыт размер президентского оклада Зеленского

Администрация президента Украины обнародовала информацию о доходах Владимира Зеленского на президентском посту. Ведомство предоставило официальный ответ на запрос издания «Фактор».

Сообщается, что за май 2019 года новоизбранный глава государства получил должностной оклад в размере 12 727 гривен (около 30,4 тысячи рублей). Из зарплаты удержаны налоги и обязательные сборы на сумму в 2 481 гривну (почти 6 тысяч рублей).

Президентский оклад — это сумма без дополнительных надбавок и премий.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Крыму. За недвижимость она заплатила 163,9 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей), стоимость одного квадратного метра составила 1,3 тысячи долларов.

19 апреля журналисты нашли в Киеве тайную квартиру Зеленского. Как стало известно, недвижимость, в которой иногда появляется политик, находится на четвертом этаже дома. Кроме жилых помещений, в здании есть зал для деловых встреч, ресторан и бассейн. Каждое утро территорию вокруг комплекса исследуют полицейские с собаками.

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле.

Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находятся несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

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