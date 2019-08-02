Стало известно об идеальном для США главе офиса Зеленского

США хотят видеть на должности руководителя офиса президента Украины исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев», — заявил собеседник портала. Кроме того, он подтвердил, что связи главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским действительно воспринимаются как проблема в Вашингтоне.

Назначением Богдана также недовольны в Международном валютном фонде. Там, в частности, опасаются, что через главу офиса Зеленского олигарх попытается изменить решение по Приватбанку, что грозит большими потрясениями для всей финансовой системы Украины.

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1 августа сообщалось об отставке главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского. В то же время заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка опроверг эту информацию.

По данным источников, причиной отставки стало давление со стороны США. Так, администрация американского лидера Дональда Трампа не согласовала встречу с Зеленским в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Американская сторона опасалась связей Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским, адвокатом которого он работал до перехода на госслужбу.

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