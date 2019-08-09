Мир
 
Последние новости
Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной
В военкомате объяснили вручение женщине повестки
Нацист решил потроллить еврейку и поплатился миллионами
Союзники США напали на сирийский нефтяной танкер
Желание Франции вернуть царские долги России сочли попыткой наживы
Женщина прицепила осьминога к лицу ради фото и пострадала
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Олимпийский чемпион снял штаны с партнера по команде и поплатился
Российский город атаковала смертельно опасная лихорадка
В США оценили источники взрыва в Белом море
Новости партнеров

Трамп и Зеленский захотели встретиться дважды

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогут дважды пообщаться в ближайшее время. Такое заявление сделал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает «Укрiнформ».

«Мы знаем о двух случаях, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться и в Польше, и в Нью-Йорке [на полях Генассамблеи ООН]», — сказал дипломат.

Он добавил, что надеется и на другие возможности для встреч, но пока они не согласованы, как и официальный визит Зеленского в США.

3 августа Зеленский анонсировал встречу с Трампом. Украинский лидер заявил, что планирует приехать в Вашингтон в начале осени.

25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, хозяин Белого дома поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду. Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дату офіційного візиту Зеленського до США ще не узгодили - Тейлор
Зеленский поедет к Трампу в Вашингтон
Госдеп захотел отправить Трампа на Украину
Зеленский поговорил с Трампом
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Индустрия несвободы

Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
16:50Сегодня

Союзники США напали на сирийский нефтяной танкер

15:08Сегодня

Россия прокомментировала олимпийскую карту с японскими Курилами

13:51Сегодня

В МИД России поблагодарили Украину

Мир00:03 5 августа

Армия белых халатов

Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
12:50Сегодня

Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам

12:07Сегодня

ФБР захотело тайно следить за пользователями соцсетей

10:31Сегодня

Президент США рассказал о своем страхе

Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
09:20Сегодня

Россия оценила действия сторонников Атамбаева

07:30Сегодня

Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией

06:15Сегодня

Япония сделала южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Россия
Россияне стали недоверчивее
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Российский город атаковала смертельно опасная лихорадка
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
Критиковавшего больницу российского медика уволили из-за снимков в соцсетях
Неизвестная история ВДНХ
Рейвы, свинарки и Гагарин: забытые моменты главной выставки СССР
Объяснена перевозка в Москву раненых при взрыве на полигоне ВМФ
Все материалы
Мир
Союзники США напали на сирийский нефтяной танкер
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Трамп и Зеленский захотели встретиться дважды
«Они не хотят жить в боли»
 
Россия прокомментировала олимпийскую карту с японскими Курилами
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
В МИД России поблагодарили Украину
Все материалы
Бывший СССР
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
В Белоруссии отринули возможность выбрать своего Зеленского
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
На Украине назвали повод выйти из минского процесса
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
Опальный киргизский политик вернулся на родину после ареста Атамбаева
Все материалы
Экономика
Во Франции вспомнили о российских займах царских времен
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Желание Франции вернуть царские долги России сочли попыткой наживы
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
В вопросе использования санкционных продуктов в России поставили точку
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
Все материалы
Силовые структуры
Мэра российского курорта уличили в раздаче земли
Михаил КругКруг замкнулся
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
ФСИН устроит турнир по вождению автозаков в день согласованного митинга в Москве
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержание Атамбаева связали с побегом вора в законе Азиза
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Преступление не могли раскрыть 17 лет. Теперь в этом деле появились зацепки
Задержаны еще двое фигурантов дела о беспорядках на митинге в Москве
Все материалы
Наука и техника
В США оценили источники взрыва в Белом море
По-быстрому
США спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию
Европейско-российские испытания ExoMars-2020 провалились
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Погибшие, раненые и причины: все, что известно о ЧП во время испытаний новых ракет
В районе взрыва в Белом море заметили сборщик радиоактивных отходов
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пользу красного вина опровергли
Все материалы
Спорт
Олимпийский чемпион снял штаны с партнера по команде и поплатился
Премьерная лихорадка
Главные интриги сезона АПЛ: кто поборется за победу и путевки в Лигу чемпионов
Несколько российских фигуристов начнут выступать за Белоруссию
Они возвращаются
«Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла» — все о новичках АПЛ
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Виктор Чукарин«Этого человека невозможно победить»
Советский гимнаст прошел 17 концлагерей. А потом выиграл две Олимпиады
Лучший российский биатлонист оказался под угрозой недопуска к соревнованиям
Все материалы
Культура
В удостоенной «Оскара» песне Леди Гаги обнаружили плагиат
Голые и смешные
Каменные гениталии, неравные браки и измены: главные книги недели
Разрыв контракта Фадеева и Наргиз объяснили любовью к алкоголю
Carl Stone и Akai Hirume«Мне не постичь истину»
Гений авангардной музыки оставался в тени 30 лет. Теперь его слушает весь мир
Звезда «Криминального чтива» устыдилась белого цвета кожи и заинтересовала ФБР
«Я легко мог оказаться на обочине»
Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры
В Москве хулиган перерисовал картину стоимостью в миллионы рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда реалити-шоу прогулялась по станции в «голом» наряде
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Раскрыт источник многомиллионного состояния известной телеведущей
«Оргазм для ушей»
 
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Радиоведущий оставил пугающее послание с мольбой о помощи и умер
Все материалы
Ценности
Знаменитую диету Бейонсе признали опасной для здоровья
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Неуместный костюм жениха на свадьбе насмешил пользователей сети
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Женщина попыталась покрасить волосы дома и угодила в больницу
Все материалы
Путешествия
Раскрыты самые дешевые билеты на море
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Новый запрет для туристов придумали в Венеции
Партнерский материал
Далеко залетели
Россияне открывают для себя новые направления. Что в тренде?
Турист сделал татуировку хной на популярном курорте и сжег лицо
Все материалы
Из жизни
Женщина прицепила осьминога к лицу ради фото и пострадала
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Полутораметровая змея спустилась с потолка в ванной и напугала детей
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Медведь поджег полицейскую машину
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Россиянин рассказал о поимке «предвестника цунами»
Все материалы
Исследуем потайные уголки Эстонии на Nissan Qashqai
Затопленная тюрьма, заброшенная ракетная база и самые древние болота Прибалтики
Пикапы, которые не возят картошку
Двухмоторный Ford Raptor, дрифтовый Mitsu, заниженная Toyota и другие грузовички
Забытые концепты: Oldsmobile Profile
Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века
25 автомобилей-бестселлеров России
Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года
«Путинский» лимузин впервые попал в ДТП
Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей
«Калашников» превратил свой электромобиль в такси
Все материалы
Дом
В России резко выросли продажи квартир
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Домогавшийся Анджелины Джоли продюсер попался на распродаже элитного жилья
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Лолита рассказала о минусах жилья в Болгарии
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
В России подскочили цены на доступное жилье
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе прошла ярмарка вакансий для пенсионеров
Российский регион нарастит экспорт зерна в полтора раза
Началась подготовка к проектированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Россияне убрали мусор с пляжа бухты в Находке
Все материалы