Трамп и Зеленский захотели встретиться дважды

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогут дважды пообщаться в ближайшее время. Такое заявление сделал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает «Укрiнформ».

«Мы знаем о двух случаях, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться и в Польше, и в Нью-Йорке [на полях Генассамблеи ООН]», — сказал дипломат.

Он добавил, что надеется и на другие возможности для встреч, но пока они не согласованы, как и официальный визит Зеленского в США.

Материалы по теме Киевское досье Украинские политики подставили Трампа на выборах. Пришло время отвечать

3 августа Зеленский анонсировал встречу с Трампом. Украинский лидер заявил, что планирует приехать в Вашингтон в начале осени.

25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, хозяин Белого дома поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду. Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!