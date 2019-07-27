Госдеп захотел отправить Трампа на Украину

Американские дипломаты хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп в будущем посетил Украину. Об этом на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».

Он не стал исключать возможность визита американского лидера в эту страну, но отметил, что такие мероприятия готовятся заранее. Планирование подобной поездки, по его словам, потребует серьезных усилий.

Вместе с тем Волкер напомнил, что США уже направили президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон.

25 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, хозяин Белого дома поздравил коллегу с победой его партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду. Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США.

О планах поездки главы украинского государства в Вашингтон американская сторона сообщила в начале июля.

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