Зеленский поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

В ходе беседы президент США поздравил Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах 21 июля. По мнению Трампа, обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, а также расследовать коррупционные дела, которые сдерживают взаимодействие Киева и Вашингтона.

Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США, говорится в сообщении.

В начале июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что представители команды Владимира Зеленского в августе-сентябре полностью подготовят визит украинского лидера в Вашингтон. По его словам, президенты двух стран в телефонных разговорах между собой нашли некую «химию отношений».

О том, что в США ожидают визита Зеленского, ранее сообщил спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, США посылают украинскому лидеру сигнал о полной поддержке его реформ в стране. Встреча Волкера с украинским президентом прошла в начале июля в Канаде. Тогда Зеленский поблагодарил США за помощь и пожаловался дипломату на то, что Россия «не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта» в Донбассе.

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента. Партия «Слуга народа», основанная президентом Владимиром Зеленским, получила самый большой процент поддержки на выборах в Верховную Раду за всю историю независимой Украины — более 43 процентов голосов.

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