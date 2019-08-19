Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России

Проводить параллели между акциями «желтых жилетов» во Франции и протестными акциями в Москве в связи с недопуском кандидатов на выборы — неправильно. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, отвечая на высказывание своего российского коллеги Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

По словам Макрона, «желтые жилеты» имели возможность представить своих кандидатов на недавних выборах в Европарламент. «Франция считает, что любой человек имеет право и должен иметь возможность свободно выражать свое мнение», — сказал французский лидер. Он также добавил, что нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка.

Макрон согласился с Путиным в том, что в ходе массовых акций необходимо соблюдать закон.

Перед этим российский лидер заявил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции. По его словам, власти будут делать все, чтобы ситуация развивалась в рамках действующего закона.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Во Франции в середине октября 2018-го начались протесты из-за планов правительства повысить налог на бензин. В декабре власти объявили мораторий на повышение тарифов, однако беспорядки продолжились. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у сотрудников дорожных служб.

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