Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

Граждане страны имеют право на мирные протесты, но никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя массовые акции в Москве, передает «Интерфакс».

По мнению российского лидера, все, кто виновен в нарушениях, должны быть привлечены к ответственности. Он также добавил, что власти будут делать все, что политическая ситуация в стране развивалась в рамках закона.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения, либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно.

После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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