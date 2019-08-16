Названы ответчики по искам из-за ущерба от несогласованных акций в Москве

В московские суды поступили три иска к организаторам несогласованных акций в Москве. Их общая сумма составляет около 13 миллионов рублей, ответчиками выступают несколько политических деятелей. Об этом сообщили в Мосгорсуде, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди ответчиков — муниципальный депутат Илья Яшин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров, муниципальный депутат Юлия Галямина, директор ФБК Иван Жданов, а также Любовь Соболь и Алексей Навальный.

Иски подали «Мосгортранс» (Коптевский районный суд), госучреждение «Автомобильные дороги» (Коптевский суд), а также компания «Анкор» (Тушинский районный суд).

«Мосгортранс» оценил ущерб в 1,218 миллиона рублей из-за простоя транспортных средств по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города. ГБУ «Автомобильные дороги» потребовало возместить более 11 миллионов рублей в связи с обеспечением общественного порядка. В «Анкор» утверждают, что компании пришлось приостановить работу заведения общественного питания для «сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям». Компания оценила упущенную выгоду в 551 тысячу рублей.

9 августа сообщалось, что «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении ущерба транспортному предприятию и городскому хозяйству во время несогласованных акций протеста в Москве. Тогда имена ответчиков не назывались. Предприятия потребовали возместить им ущерб в размере 12,5 миллиона рублей.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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