Поданы первые иски из-за ущерба от несогласованных акций в Москве

Предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали первые исковые требования о возмещении ущерба, нанесенному транспортному предприятию и городскому хозяйству в ходе несогласованных акций протеста в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУП «Мосгортранс».

В первых исках предприятия требуют возместить им ущерб в размере 12,5 миллиона рублей. «Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 миллионов рублей», — добавили в компании.

Уточняется, что первые исковые заявления поданы к лицам, которые участвовали в акции 27 июля и в отношении которых московская прокуратура возбудила соответствующие уголовные дела.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции 27 июля. В ведомстве пояснили, что обход квартир был совершен для установления имущественного положения протестовавших и составления актов описи ареста имущества.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 тысячи до 10 тысяч человек, более тысячи были задержаны. 30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 Уголовного кодекса России).

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