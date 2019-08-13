Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве

Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что Кремль фиксирует как случаи отказа повиноваться полиции, так и проявления агрессии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что подобные случаи проверяют.

«Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин обращает внимание на акции протеста в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим. Он добавил, что ситуация вокруг выборов в Московскую городскую думу заслуживает внимания, на нее обращают внимание в Кремле.

10 августа сообщалось, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Во время акции было снято видео, на котором двое сотрудников правоохранительных органов ведут девушку, держа под руки, а затем один из них бьет задержанную в живот. По данным Telegram-канала Baza, удар нанес сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В полиции эту информацию отрицают, проводится служебная проверка. Пострадавшая подала в Следственный комитет заявление, в котором указала, что ее также ударили по голове около автозака. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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