Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве

Президент России Владимир Путин обращает внимание на акции протеста в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация вокруг выборов в Московскую городскую думу заслуживает внимания и на нее обращают внимание в Кремле. Кроме того, по словам пресс-секретаря, городские власти и власти страны отслеживают моменты, по которым у людей возникают вопросы.

Последняя акция протеста в Москве прошла 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Она была согласована с мэрией. По данным столичного главка МВД, в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. Сразу после двухчасового мероприятия часть пришедших устроила несанкционированную акцию, по итогам которой полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 100 человек.

За неделю до этого, 3 августа, в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных на выборы. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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