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У избитой полицейским на митинге россиянки диагностировали травму головы

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Дарья Сосновская

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга у участницы согласованного митинга 10 августа Дарьи Сосновской, которую полицейский беспричинно ударил в живот, сообщается в Telegram-канале «Зона права» со ссылкой на ее адвоката Татьяну Молоканову.

«ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы», — говорится в диагнозе девушки. От госпитализации она отказалась.

10 августа на улице Забелина в Москве Сосновскую задержали якобы за нарушение правил проведения митинга. В сети распространилась видеозапись, на которой видно, как двое силовиков ведут ее под руки, а третий бьет кулаком в живот. По данным Telegram-канала Baza, удар нанес сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В полиции эту информацию отрицают, проводится служебная проверка. Пострадавшая подала в Следственный комитет заявление, в котором указала, что ее также ударили по голове около автозака.

13 августа суд рассмотрит административное дело против активистки. Ей грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

После согласованного митинга на проспекте Сахарова 10 августа некоторые протестующие начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны, якобы устроили несанкционированную акцию и перекрыли дорогу на Маросейке. В итоге полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек.

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