На избившего девушку на митинге полицейского захотели завести уголовное дело

В отношении полицейского, ударившего женщину при задержании на несогласованной акции в Москве 10 августа, должно быть возбуждено уголовное дело. Об этом агентству «Интерфакс» заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

По его словам, необходимо провести служебную проверку, после чего передать материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Правозащитник пояснил, что видит в этом инциденте превышение полицейским должностных полномочий с применением насилия.

Член СПЧ Андрей Бабушкин позднее уточнил, что страж порядка может быть осужден на срок от 3 до 10 лет лишения свободы, а наиболее обоснованным стало бы наказание в пять лет реального заключения. Он также посоветовал пострадавшей Дарьи Сосновской обратиться в СПЧ с заявлением, чтобы ситуацию взяли на контроль. «Эти вещи нуждаются в серьезной оценке», — резюмировал он.

12 августа адвокат Сосновской рассказала, что ее подзащитная была госпитализирована с ушибами. При этом на 13 августа в суде назначено рассмотрение административного дела в отношении Сосновской по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга». Ей грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Видеозапись с задержанием девушки получила широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов ведут ее, держа под руки, а затем один из них бьет задержанную в живот.

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