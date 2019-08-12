Полиция начала проверку жесткого задержания девушки на митинге в Москве

Полиция начала проверку по факту жестокого задержания Дарьи Сосновской на митинге в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передает «Интерфакс».

Служебная проверка, как отметили в ведомстве, ведется по решению руководства министерства. В то же время в полиции заявили, что информация о личности сотрудника, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. В пресс-службе добавили, что этот сотрудник правоохранительных органов никакого отношения к инциденту не имеет.

В сети ранее появилась видеозапись, на которой запечатлено, как двое сотрудников правоохранительных органов задерживают девушку и начинают вести держа под руки. Затем один из них бьет ее в живот. После публикации видео в Росгвардии заявили, что запечатленные на кадрах сотрудники не относятся к подразделениям ведомства. Адвокат Татьяна Молоканова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что ударивший Дарью, вероятней всего, сотрудник МВД.

10 августа полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

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