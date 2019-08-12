В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление ведомства.

Видеозапись с задержанием девушки получила широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов ведут ее, держа под руки, а затем один из них бьет задержанную в живот.

Как сообщает Telegram-канал «Зона права», девушку освободили из отдела с повесткой в суд по части 5 статьи 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга») КоАП. Отмечается, что адвокат Татьяна Молоканова уже готовит заявление на силовика, ударившего ее.

По данным Znak.com, пострадавшую зовут Дарья Сосновская. Узнав о связанном с ней происшествии, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в размере 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию о сотруднике правоохранительных органов.

О ситуации в своем Instagram-аккаунте высказался и певец Егор Крид, который во время митинга выступал на фестивале в парке Горького. «Я уже лично подал запрос, и мне пообещали его найти», — отметил певец. В комментариях его поддержали Сергей Лазарев, Яна Рудковская и Екатерина Варнава.

10 августа сообщалось, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Задержания начались, когда участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова после его завершения начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны. Из-за несанкционированной акции было перекрыто движение транспорта по Маросейке.

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