Названо число участников митинга в Москве

В публичном мероприятии в центре Москвы принимают участие порядка четырех тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления МВД России в субботу, 17 августа.

Отмечается, что данный митинг был согласован с властями города. Он проходит на проспекте Академика Сахарова.

Как уточнял 15 августа ТАСС, мероприятие было инициировано Московским городским отделением КПРФ с призывом «За честные и чистые выборы». Предполагаемое число участников — до пяти тысяч.

По информации Regnum, в некоторых регионах страны прошли малочисленные митинги и пикеты, организованные КПРФ в рамках общероссийской акции. Согласно данным наблюдателей, число пришедших на них жителей оказалось в разы меньше, чем было заявлено организаторами. В частности, в Биробиджане (Еврейская автономная область) их оказалось 50 человек, в Красноярске — 45, в Благовещенске — 15, в Магадане — 30, в Кургане — 55.

Также ранее сообщалось, что две другие заявки на митинги на эту дату были отклонены из-за несоблюдения срока подачи уведомления и нарушения ряда процедур. Речь идет об организованном прохождении от Страстного бульвара до проспекта Сахарова под названием «Шествие в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Московской городской думы» (до 30 тысяч человек) и пикетах на Бульварном кольце.

14 августа стало известно о том, что мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия в воскресенье, 25 августа.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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