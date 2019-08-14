Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи. Об этом сообщила адвокат пострадавшей Татьяна Молоканова, передает ТАСС.

«Вчера состояние Дарьи Сосновской не улучшилось. Она вызвала скорую помощь, была доставлена в больницу. Факт сотрясения головного мозга подтвержден повторно, ее направили на амбулаторное лечение», — рассказала адвокат агентству.

Ранее в своем Facebook Молоканова писала, что ее подзащитная обращалась в больницу, но ей так и не выдали больничный лист. «А Даше вчера стало хуже, сегодня она обратилась в свою поликлинику. Сейчас звонила и плакала. Уже полтора часа сидит на приеме. Врачи бегают из кабинета в кабинет, такое впечатление, что боятся чего-то», — рассказала она на своей странице в соцсети.

До этого Молоканова рассказала, что врачи диагностировали у Сосновской закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она отметила, что от госпитализации девушка отказалась.

Сосновскую задержали 10 августа на улице Забелина в Москве якобы за нарушение правил проведения митинга. В сети распространилась видеозапись, на которой видно, как двое силовиков ведут ее под руки, а третий бьет кулаком в живот. По данным Telegram-канала Baza, удар нанес сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. В полиции эту информацию отрицают, проводится служебная проверка. Пострадавшая подала в Следственный комитет России заявление, в котором указала, что ее также ударили по голове около автозака.

13 августа суд рассмотрит административное дело против активистки. Ей грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

После согласованного митинга на проспекте Сахарова 10 августа некоторые протестующие начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны, якобы устроили несанкционированную акцию и перекрыли дорогу на Маросейке. В итоге полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек.

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