В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает ТАСС.

Местом проведения акции указан проспект Академика Сахарова.

Мероприятие состоится в воскресенье, 25 августа, с 14:00 до 18:00. У дома 12 на проспекте Академика Сахарова будет установлена сцена.

Ранее, 2 августа, в Москве согласовали уже два 100-тысячных митинга на проспекте Академика Сахарова.

10 августа, когда акция на проспекте Сахарова уже была согласована, некоторые протестующие собрались в центре Москвы у памятника героям Плевны, устроили несанкционированную акцию и перекрыли проезжую часть на Маросейке. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек.

В ходе мероприятия также задержали активистку Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот. Она также получила сотрясение головного мозга.

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